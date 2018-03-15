Путин пообещал заехать в ресторан, который посещал во время службы в ГДР

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал по возможности заехать в пивной ресторан в Дрездене, который он посещал во время своей службы в Германии.

Глава государства в годы службы в Германии посещал дрезденский ресторан "Амтор", где его сейчас хорошо помнят и даже организовали в честь него "уголок Путина".

"Заеду как-нибудь. Если сложится, обязательно заеду. И там точно кружку "Радебергера" выпью. Кстати, мне Ангела (Меркель) время от времени несколько бутылочек Радебергерского пива (передает). Если приезжаю, она всегда спрашивает: чего тебе приготовить? А потом говорит: да знаю, Радебергера", — рассказал президент во второй части фильма "Путин", который опубликован в соцсетях.