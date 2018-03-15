Лавров посетит международную конференцию по Афганистану в Ташкенте

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 марта примет участие в международной конференции по Афганистану в Ташкенте, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Международная конференция по Афганистану в столице Узбекистана запланирована на 26-27 марта.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что Лавров планирует посетить Ташкент для участия в международной конференции по Афганистану.

"Двадцать седьмого марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану", — сказала Захарова, добавив, что мероприятие состоится в Ташкенте.

Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены руководители внешнеполитических ведомств Китая и США, глава внешнеполитической службы ЕС, а также генеральный секретарь ООН.