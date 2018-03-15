Лавров посетит международную конференцию по Афганистану в Ташкенте

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 марта примет участие в международной конференции по Афганистану в Ташкенте, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что Лавров планирует посетить Ташкент для участия в международной конференции по Афганистану.
"Двадцать седьмого марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в международной конференции высокого уровня по Афганистану", — сказала Захарова, добавив, что мероприятие состоится в Ташкенте.
Ранее пресс-служба МИД Узбекистана сообщила, что для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены руководители внешнеполитических ведомств Китая и США, глава внешнеполитической службы ЕС, а также генеральный секретарь ООН.