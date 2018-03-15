СМИ сообщили о прилете Савченко в Киев

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прилетела из Мюнхена в Киев — в четверг она должна явиться на допрос в Службу безопасности Украины, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

Савченко, осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, ранее покинула Украину. При этом Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала ее на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

"Надежда Савченко прилетела в аэропорт Борисполь рейсом Мюнхен – Киев. В аэропорту ее встречала сестра Вера", — сообщил корреспондент издания.

Ранее замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что Савченко может находиться в РФ. "Страна.ua" отмечает, что на просьбу прокомментировать заявления Тетерука, Савченко ответила: "Посмотрите, пожалуйста, на рейс, который только что прилетел, и вам все станет понятно".

Ранее "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что украинские правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота на Украине. По данным СМИ, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку" — по Савченко.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.

Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.