Активист рассказал о внедрении концепции "латышской Латвии"

РИГА, 15 мар – РИА Новости. Концепция "латышской Латвии" становится приоритетом государственной политики страны, заявил РИА Новости политический активист, организатор референдума о предоставлении русского языка в Латвии государственного статуса Владимир Линдерман.
По его словам, "если сейм даст ход этой инициативе, это будет означать, что НО приобрело новый, небывалый ранее вес в правительственной коалиции".
"Концепция "латышской Латвии" становится приоритетом государственной политики", — подчеркнул Линдерман.
Шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников проходит в Риге каждый год. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.