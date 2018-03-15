Активист рассказал о внедрении концепции "латышской Латвии"

РИГА, 15 мар – РИА Новости. Концепция "латышской Латвии" становится приоритетом государственной политики страны, заявил РИА Новости политический активист, организатор референдума о предоставлении русского языка в Латвии государственного статуса Владимир Линдерман.

"Самое интересное — то, что произойдет накануне 16 марта (так называемый день легионера Ваффен СС – ред.) В четверг сейм должен рассмотреть поправку Национального объединения (НО) к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых датах". НО предлагает включить в этот список дат и день памяти легионеров СС, назвав его "Днем памяти латышских воинов". Ситуация может вернуться к концу 1990-х, когда 16 марта уже имело официальный статус", — сказал он.

По его словам, "если сейм даст ход этой инициативе, это будет означать, что НО приобрело новый, небывалый ранее вес в правительственной коалиции".

"Концепция "латышской Латвии" становится приоритетом государственной политики", — подчеркнул Линдерман.

Шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников проходит в Риге каждый год. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире.

РФ считает шествие легионеров СС в Латвии позором. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.