В МИД сообщили о планах ввести мораторий на учения у Корейского полуострова

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Москва надеется на введение моратория на военные учения у Корейского полуострова на время саммита двух Корей и встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов газете "Известия".
"Трудно себе представить, чтобы такое беспрецедентное событие (встреча лидеров США и Северной Кореи) и даже процесс подготовки к нему сопровождались "бряцанием оружия" на Корейском полуострове и вокруг него. Ведь повышенная военная активность сама по себе несет потенциальную угрозу вооруженного столкновения. Надеемся, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет принято решение о приостановке маневров хотя бы на период переговоров", — сказал Моргулов.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до мая текущего года.