МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от коалиции "Все за Мексику" Хосе Антонио Мид отказался комментировать слухи о возможном "вмешательстве России" в предстоящие выборы в стране.
"Об этом нужно спрашивать Лопеса Обрадора, который и говорит на эту тему", — заявил Мид в среду журналистам.
Лопес Обрадор ранее неоднократно отшучивался относительно слухов о российской поддержке. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас кандидат показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".