Кандидат в президенты Мексики не комментирует слухи о "вмешательстве РФ"

МЕХИКО, 15 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от коалиции "Все за Мексику" Хосе Антонио Мид отказался комментировать слухи о возможном "вмешательстве России" в предстоящие выборы в стране.

Выборы в Мексике намечены на 1 июля. Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики.

"Об этом нужно спрашивать Лопеса Обрадора, который и говорит на эту тему", — заявил Мид в среду журналистам.

Лопес Обрадор ранее неоднократно отшучивался относительно слухов о российской поддержке. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас кандидат показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.