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"План Митчелла". Кто хочет поссорить Сербию с Россией

08:0015.03.2018
(обновлено: 08:19 15.03.2018)
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© AP Photo / Marko DrobnjakovicПомощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Вес Митчелл и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде, Сербия. 14 марта 2018Помощник Госсекретаря США по Европе и Евразии Вес Митчелл и президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в Белграде, Сербия. 14 марта 2018
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Соединенные Штаты, недовольные пассивностью Евросоюза в деле примирения Сербии с Косово, решили вмешаться. Недавно назначенный помощником государственного секретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл пустился в балканский вояж — сначала в Приштину, затем в Белград. В местные СМИ просочилась информация о предложениях Вашингтона, от которых, по убеждению Госдепа, ни сербы, ни албанцы не смогут отказаться. Сербию в очередной раз пытаются поставить перед выбором: отстаивать национальные интересы или пожертвовать ими в угоду сомнительным выгодам от европейской интеграции.

Косово — в ООН, Сербию — в ЕС?

Президент, генеральный директор Американо-Российского делового совета (АРДС) Дэниел Расселл во время сессии клуба Валдай
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дэниел Расселл: о новой перезагрузке между США и Россией говорить рано
Накануне прибытия Митчелла белградское издание "Вечерние новости" рассказало, что помощник госсекретаря хочет предложить сербскому президенту Александру Вучичу компромисс. Белград не препятствует вступлению Приштины в международные организации, включая ООН, а взамен существующая пока только на бумаге "ассоциация сербских общин" в Косово (своеобразная автономия сербских муниципалитетов) получает более широкие исполнительные полномочия и компетенции в здравоохранении, просвещении и культуре. При этом контролировать ее будет вице-президент косовского правительства из числа представителей сербского народа. Согласившись, Сербия обретет реальную перспективу вступить в ЕС, для чего США окажут ей всяческую экономическую и дипломатическую поддержку. Откажется — процесс евроинтеграции будет заблокирован, и страна лишится прямых инвестиций из Европейского союза.

Сам Уэсс Митчелл поспешил опровергнуть эту информацию, заверив, что никакого ультиматума Вучичу он не везет и конкретной программы "разводки" Сербии в пользу Косово у Госдепа нет, а все сообщения о ней — "плоды журналистского творчества". Это он сказал накануне в Приштине, куда прибыл первым делом. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают формирование армии Косово и, вообще, Вашингтон с Приштиной идут "плечом к плечу".

"Если у Митчелла, как он уверяет, нет четкого плана, и его главная задача — активизировать диалог по нормализации отношений между Белградом и Приштиной, то заявление о помощи Косово создать армию вряд ли идет на пользу диалогу", — считает политолог, преподаватель факультета политических наук Белградского университета Стефан Сурлич.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Из Косово Митчелл отправился в Македонию, а оттуда — в Сербию. Затем путь его лежит в Грецию и на Кипр. В начале турне его руководителем — главой Госдепартамента — был Рекс Тиллерсон, к моменту прибытия в Белград он уже подчинялся Майку Помпео, недавнему директору ЦРУ. На пресс-конференции по итогам переговоров глава сербского государства Александр Вучич высказался категорически против создания косовской армии. Он напомнил, что, согласно международным договоренностям, Косово не может иметь никаких вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники военного парада в Приштине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники военного парада в Приштине

О предложениях Сербии ни Вучич, ни Митчелл не упомянули. Президент лишь подтвердил, что всегда готов пойти на разумный компромисс, однако сомневается, что Приштина готова выполнять какие-либо условия. Помощник госсекретаря отделался общими словами о необходимости "расширить пространство для диалога".

Хорошо забытое старое

План Госдепа в том виде, в каком его обнародовала сербская пресса, скорее всего, существует и не представляет собой ничего нового. Более десяти лет назад финский дипломат Марти Ахтисаари предлагал аналогичную программу: сербская автономия внутри Косово взамен на признание независимости края. Совпадение почти полное, за исключением того, что автономии предлагается меньше, но и на прямом признании Косово никто сейчас не настаивает — речь лишь о допуске в ООН. Но в любом случае это именно то, от чего Сербия уже давно отказалась, напоминает сербский политолог Драгомир Анжелкович. Он считает, что его стране в очередной раз "пытаются навязать капитуляцию", и надеется, что Александр Вучич этот план отвергнет.

"Президент неоднократно говорил, что для нас приемлем только компромисс, но это не компромисс, а просто более красочно упакованная капитуляция. Я убежден, что нас поддержит Россия. Если этот проект действительно представят, мы должны попросить Москву и Пекин о еще более активной поддержке и довести до сведения европейских государств, что если это и есть условие евроинтеграции, то мы откажемся от нее", — убежден Анжелкович.

© AFP 2018 / Oliver BunicПрезидент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
© AFP 2018 / Oliver Bunic
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде

Вступление Косово в международные организации абсолютно неприемлемо для Белграда, уверен и другой эксперт — историк и американист Саша Адамович.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. Архивное фото
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool
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"Впрочем, может, это лишь одно из ряда предложений? Первое серьезное американское предложение сербам. Тогда его надо воспринимать просто как платформу для дальнейших обсуждений. Я считаю, что Америке следует отказаться от политики давления и шантажа в отношении Сербии, а Белград, в свою очередь, должен вести более активную внешнюю политику и занять более ясную позицию в отношении своих приоритетов. Один из них — неприемлемость вступления Косово в международные организации, и прежде всего в ООН", — говорит Адамович.

По его словам, "для Сербии неприемлемо ни одно предложение, включающее признание независимости Косово, даже в форме разрешения на вступление в ООН, или предусматривающее введение санкций против России".

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники праздничных мероприятий, посвященных 10-летию независимости Косово в Приштине. 16 февраля 2018 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники праздничных мероприятий, посвященных 10-летию независимости Косово в Приштине. 16 февраля 2018 года

Откуда уши растут

В ожидании Митчелла министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнула важность визита высокопоставленного чиновника из новой американской администрации. "Мы должны установить контакты с людьми из правительства Трампа, поскольку кабинет династии Клинтон вряд ли принес бы нам какую-либо пользу", — сказала она.

Однако, по словам Саши Адамовича, Уэсса Митчелла можно лишь условно назвать "человеком из команды Трампа", поскольку он из молодого поколения неоконсерваторов, которые весьма скептически относятся к политике нынешнего американского президента. И многие из них с самого начала саботировали его намерения восстановить отношения с Москвой.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
Меркель и Вучич готовы работать над решением косовского вопроса

"Не секрет, что Рексу Тиллерсону не удалось до конца выполнить задачу по реформированию Госдепа. А многие сторонники Трампа утверждают, что именно там находится "гнездо глобалистов", то есть сторонников идеи "глубинного государства", готовых во внешней политике жертвовать американскими национальными интересами ради интересов глобальных мировых центров силы", — убежден эксперт.

Он не исключает: Митчелл в своей деятельности приложит усилия к тому, чтобы ослабить связи Сербии с Россией и переориентировать вектор политического развития Белграда в сторону Запада.

© AFP 2018 / Armend NimaniПомощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл в Приштине. 12 марта 2018 года
© AFP 2018 / Armend Nimani
Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл в Приштине. 12 марта 2018 года

"Речь идет о человеке с малым дипломатическим опытом, который не работал на госслужбе, а руководил неправительственной организацией Atlantic Council, занимавшейся анализом европейской политики. Но судя по тому, что он говорил и написал в своих двух книгах, Митчелл придерживается резко выраженной антироссийской позиции. Россию вместе с Ираном и Китаем он считает важнейшим внешнеполитическим, то есть геополитическим врагом на мировой арене", — говорит Саша Адамович.

"Вероятный "план Митчелла" очень похож на то, что предлагал нам Atlantic Council. Сразу возникает вопрос: является ли это частью проекта глубинного государства и поддерживают ли этот план в Белом доме? Думаю, не поддерживают. Одобрив этот план, Белый дом создал бы в Европе сразу два фронта противостояния — против Сербии и против России, так как я убежден, что ваша страна поддержала бы нас", — соглашается с ним и Драгомир Анжелкович.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЖители Белграда с портретами президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Жители Белграда с портретами президента России Владимира Путина

Сербы доверяют Путину больше, чем другим

Александр Вучич. архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вучич заявил, что никогда не введет санкции против России
Во вторник вечером, когда Милчелл прибыл в Белград, сербское издание Politika опубликовало данные двух независимых исследований общественного мнения, проведенных совместно с социологическим агентством "Фактор плюс". Респондентов просили перечислить несколько руководителей государств, которым они доверяют, в порядке убывания.

На первом месте оказался Владимир Путин — его назвали 58% опрошенных. За ним с 42% следует канцлер Германии Ангела Меркель. Третье место занял председатель КНР Си Цзиньпин (34%). В список также попали Дональд Трамп (22%), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон (по 16%) и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган (7%).

Материал подготовлен в партнерстве с редакцией Sputnik Србиjа.

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