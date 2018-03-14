ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект по увеличению финансирования программ помощи школам и местным правоохранительным органам для предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия.
В среду в США прошла акция в память о жертвах учиненного месяц назад подростком расстрела 17 человек в школе Флориды. Акция, получившая название "Национальный день прогула" (National Walkout Day), проходит в каждом часовом поясе страны с 10 утра и длится 17 минут — по минуте в память о каждом погибшем во Флориде 14 февраля. Всего, как сообщили организаторы, по стране пройдут более 2,5 тысячи акций.
Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. На прошлой неделе суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.
После случившегося губернатор Флориды Рик Скотт подписал закон, который вводит некоторые ограничения на ношение оружия, повысив минимальный возраст покупки оружия — с 18 до 21 года. Новый закон также требует, чтобы при покупке огнестрельного оружия был обеспечен период ожидания в три дня, чтобы помешать тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни. Закон также разрешает учителям и другим работникам школ в штате носить оружие.
В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок.
Сейчас в США судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы.