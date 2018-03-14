ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект по увеличению финансирования программ помощи школам и местным правоохранительным органам для предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия.

В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство — 407 конгрессменов. Далее законопроект поступит на рассмотрение в сенат.

В среду в США прошла акция в память о жертвах учиненного месяц назад подростком расстрела 17 человек в школе Флориды. Акция, получившая название "Национальный день прогула" (National Walkout Day), проходит в каждом часовом поясе страны с 10 утра и длится 17 минут — по минуте в память о каждом погибшем во Флориде 14 февраля. Всего, как сообщили организаторы, по стране пройдут более 2,5 тысячи акций.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. На прошлой неделе суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.

После случившегося губернатор Флориды Рик Скотт подписал закон, который вводит некоторые ограничения на ношение оружия, повысив минимальный возраст покупки оружия — с 18 до 21 года. Новый закон также требует, чтобы при покупке огнестрельного оружия был обеспечен период ожидания в три дня, чтобы помешать тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни. Закон также разрешает учителям и другим работникам школ в штате носить оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку автоматического оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия. Президент также призывает "укреплять школы" за счет вооружения персонала, в том числе прошедших специальную подготовку учителей. При этом Трамп заявляет, что намерен защищать обеспеченное второй поправкой конституции право американцев на ношение оружия, и не скрывает своих тесных отношений с главным оружейным лобби США Национальной стрелковой ассоциацией. После трагедии в школе во Флориде многие американские компании разорвали свои отношения с Национальной стрелковой ассоциацией.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к конституции. Влиятельное оружейное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает усиление проверок.

Сейчас в США судимость, наличие психической болезни и другие факторы могут помешать потенциальному покупателю приобрести оружие, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы.