В Ливане женщина родила шестерых младенцев

БЕЙРУТ, 14 мар — РИА Новости. Шестеро детей родились у ливанской семейной пары в больнице святого Иосифа в Бейруте. Данное событие произошло впервые в Ливане, пишет ливанская газета "Ан-Нахар".

По данным газеты, родители четверых детей долго решались завести пятого ребенка. После того как мама забеременела, большой неожиданностью для супружеской пары стала новость о том, что у них ожидается шестеро детей.

Ливанка родила трех мальчиков и трех девочек. Все новорожденные полностью здоровы, как и их мама.