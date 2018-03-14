Эксперт: "шестерку" по Северной Корее можно привлечь к переговорам США-КНДР

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Участников шестисторонних переговоров по КНДР можно привлечь к переговорам Вашингтона и Пхеньяна на более поздней стадии, считает бывший помощник госсекретаря по разведке и исследованиям, бывший посол США в Сингапуре Стэплтон Рой.
"Шестисторонние переговоры в предыдущей конфигурации, вероятно, не годятся в настоящий момент, потому что мы напрямую общаемся с Северной Кореей. Всегда сохранялся вопрос, должны ли это быть двусторонние или многосторонние переговоры. Но шестисторонний формат необходимо сохранить", — заявил Рой, выступая на брифинге по КНДР в Институте Вудро Вильсона в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до мая текущего года.