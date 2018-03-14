В ДНР обвинили Киев в затягивании конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Киев затягивает решение политических вопросов, чем отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявила в среду и. о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.
По ее словам, без согласования порядка предоставления особого статуса Донбассу и понимания сроков вступления закона о статусе в силу, невозможно перейти к решению других политических вопросов.
Она добавила, что лишь "работа по согласованной повестке дня и добросовестное отношение Киева к переговорам смогут вывести сегодняшнюю переговорную ситуацию из стагнации и стать основой для подвижек в достижении долгосрочного и основательного мира в Донбассе".