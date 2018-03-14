В Киргизии люди пешком переходят 50-метровую снежную лавину на трассе

БИШКЕК, 14 мар – РИА Новости. Застрявшие на трассе Бишкек-Ош в Киргизии из-за схода лавины люди, вынуждены самостоятельно преодолевать снежные завалы, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Очевидец процесса прислала в редакцию агентство видео, на котором видно, как люди поднимаются по снегу с большими сумками и коробками, чтобы перейти на другую сторону.

Лавина обрушилась на дорогу соединяющую север и юг Киргизии 13 марта. В районе ущелья Чычкан сошло около 2,5 миллионов кубометров снега. Длина завала составила 250 метров, а ширина порядка 200. При этом в высоту лавина возвышается над дорогой на высоту 50 метров.

Для расчистки участка дороги от лавины на место ЧП выехали более 40 спасателей МЧС и 4 единицы спецтехники. К расчистке трассы также привлекли инженерную технику Министерства транспорта и дорог КР.

По предварительным данным, дорога будет закрыта три дня.

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