Митчелл: госдеп продолжит укреплять своих союзников при Помпео

БЕЛГРАД, 14 мар — РИА Новости. Госдепартамент США продолжит укреплять своих союзников и партнеров и после перемен в руководстве ведомства, заявил в среду в Белграде помощник госсекретаря по Европе и Евразии Уэсс Митчелл.

Митчелл совершает балканское турне, в рамках которого ранее посетил самопровозглашенную республику Косово и Македонию. В среду он провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, после чего стороны сделали заявления для прессы.

Местные журналисты задали вопрос американскому гостю, знал ли он заранее о смене госсекретаря Рекса Тиллерсона и является ли предложенный на этот пост Майк Помпео "частью другой политики по отношению к Москве?"

"Наша цель сейчас и всегда — улучшать приоритеты президента, когда речь идет о внешней политике, на этом всегда наш основной фокус. Госдепартамент привержен идее осуществлять такие цели и сотрудничать с нашими союзниками и партнерами. Как раз этому посвящена и моя поездка сейчас. Переход, который сейчас происходит, здесь заместитель, господин (заместитель госсекретаря Джон — ред.) Салливан, будет тем, кто заменит и побеспокоится о том, чтобы госдепартамент был в надежных руках, пока не произойдет замена", — заявил Митчелл.

"Он, господин Помпео, действительно ценит дипломатию и работу госдепартамента и, конечно, будет работать так, как хотят президент и американский народ. Ничего не поменялось, мы и далее работаем над тем, чтобы усилить наших партнеров и союзников, это часть моей поездки сегодня", — отметил помощник госсекретаря.

Президент США Дональд Трамп в минувший вторник отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.