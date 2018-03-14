ДНР будет настаивать на обмене пленными по формуле "всех на всех"

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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Обмен пленными должен проводиться по формуле "всех на всех", деление удерживаемых лиц на категории неприемлемо, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

"Позиция республик в отношении процесса обмена пленными остается неизменной – мы против деления заключенных на категории. Обмен должен осуществляться по формуле "всех на всех", как это и прописано в Комплексе мер по реализации минских соглашений", — написала Талакина на своей странице в Facebook.