Сенатор оценил запрет Киева на участие спортсменов в соревнованиях в России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решение Киева запретить украинским спортсменам принимать участие в состязаниях на территории России — это дискриминация атлетов со стороны их же государства, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Комитет курирует вопросы социальной сферы, спорта и туризма.

Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов опубликовал указ о запрете украинским спортсменам выступать на любых соревнованиях, которые проходят на территории России.

"Подобное решение — это дискриминация украинских спортсменов со стороны собственной власти", — сказал Рязанский РИА Новости в среду.

Он подчеркнул, что спорт относится к гуманитарной части жизни общества, и, закрывая эти возможности, украинские власти закрывают свое общество, государство. По словам парламентария, решение Киева — "это плохо, любая дискриминация — это бескультурье".

"Россия как принимала, так и будет принимать крупные спортивные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Европы", — сказал законодатель.

В качестве примера Рязанский отметил, что только в текущем году, кроме чемпионата мира по футболу, в России пройдут этапы кубка мира по лыжам, соревнования среди школьников в Орле, подготовка к Универсиаде в будущем году, а также ряд других спортивных мероприятий.

"Не надо лишать права спортсменов участвовать в спортивных состязаниях", — уверен парламентарий.