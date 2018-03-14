Сенатор оценил запрет Киева на участие спортсменов в соревнованиях в России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решение Киева запретить украинским спортсменам принимать участие в состязаниях на территории России — это дискриминация атлетов со стороны их же государства, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Комитет курирует вопросы социальной сферы, спорта и туризма.
Ранее министр спорта Украины Игорь Жданов опубликовал указ о запрете украинским спортсменам выступать на любых соревнованиях, которые проходят на территории России.
"Подобное решение — это дискриминация украинских спортсменов со стороны собственной власти", — сказал Рязанский РИА Новости в среду.
"Россия как принимала, так и будет принимать крупные спортивные соревнования, в том числе чемпионаты мира и Европы", — сказал законодатель.
"Не надо лишать права спортсменов участвовать в спортивных состязаниях", — уверен парламентарий.