Участники переговоров в Минске отметили снижение напряженности в Донбассе

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Участники рабочей группы по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске отметили снижение напряженности на линии соприкосновения, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Участники обсудили общую ситуацию в вопросе безопасности и соблюдение перемирия. Стороны отметили снижение уровня эскалации, однако констатировали, что полного прекращения огня достичь не удалось. Представители СММ ОБСЕ также отметили снижение уровня насилия, на 60%", — сказал представитель ведомства.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу в Донбассе с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

