РСК "МиГ" будет обслуживать болгарские истребители до 2022 года

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство обороны Болгарии выбрало российскую самолетостроительную корпорацию "МиГ" для обслуживания своих истребителей МиГ-29 до 2022 года, сообщает агентство Novinite.

Глава ведомства Красимир Каракачанов подписал соглашение 6 марта после переговоров с российской компанией.

Болгарское Минобороны объявило тендер на техобслуживание 15 истребителей МиГ-29 еще 7 декабря и вскоре объявило РСК "МиГ" победителем, однако вскоре после этого процесс был прерван в связи с жалобой украинского "Укроборонпрома". В конце концов, однако, жалобу украинцев признали несостоятельной.

Болгарский портал Frog News отмечает, что соглашение может быть оспорено в течение 10 дней после подписания. Сумма контракта, рассчитанного на 4 года, оценивается в 81,5 миллиона левов (49 миллионов долларов).