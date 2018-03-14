В США тысячи школьников почтили память жертв стрельбы во Флориде

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Митинг против свободного оборота оружия в США, на который собралось несколько тысяч школьников, начался в среду у Белого дома в Вашингтоне, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

В США по всей стране прошли акции протеста школьников, которые выступают за изменение политики Вашингтона в сфере контроля за огнестрельным оружием. Пришли они и к Белому дому. pic.twitter.com/liohXj26we — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 14 марта 2018 г.

Акция началась в 10 утра по местному времени или в 17:00 мск. Школьники почтили память погибших при стрельбе во Флориде 17- минутным молчанием. Именно столько погибло детей в результате стрельбы в одной из флоридских школ.

До этого за час до митинга к Белому дому начали подтягиваться школьники со всех уголков столицы США с плакатами: "Разоружите ненависть", "Остановите насилие", "Кто следующий?" и другими.

До начала минуты молчания школьники скандировали перед Белым домом "Мы хотим перемен!" и "NRA, (Национальная стрелковая ассоциация) услышь нас!"

Дебаты о необходимости ограничений оборота оружия в США вновь активизировались после того, как в середине февраля бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.

© РИА Новости / Екатерина Соболь Акция американских школьников у Белого дома против оружия после расстрела 17 учеников во Флориде. 14 марта 2018 © РИА Новости / Екатерина Соболь Акция американских школьников у Белого дома против оружия после расстрела 17 учеников во Флориде. 14 марта 2018

После трагедии во Флориде президент подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку автоматического оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия. Президент также призывает "укреплять школы" за счет вооружения персонала, в том числе прошедших специальную подготовку учителей. При этом Трамп заявляет, что намерен защищать обеспеченное Второй поправкой конституции право американцев на ношение оружия, и не скрывает своих тесных отношений с главным оружейным лобби США Национальной Стрелковой Ассоциацией.