В США тысячи школьников почтили память жертв стрельбы во Флориде

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Митинг против свободного оборота оружия в США, на который собралось несколько тысяч школьников, начался в среду у Белого дома в Вашингтоне, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
В США по всей стране прошли акции протеста школьников, которые выступают за изменение политики Вашингтона в сфере контроля за огнестрельным оружием. Пришли они и к Белому дому. pic.twitter.com/liohXj26we— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 14 марта 2018 г.
Акция началась в 10 утра по местному времени или в 17:00 мск. Школьники почтили память погибших при стрельбе во Флориде 17- минутным молчанием. Именно столько погибло детей в результате стрельбы в одной из флоридских школ.
До этого за час до митинга к Белому дому начали подтягиваться школьники со всех уголков столицы США с плакатами: "Разоружите ненависть", "Остановите насилие", "Кто следующий?" и другими.
До начала минуты молчания школьники скандировали перед Белым домом "Мы хотим перемен!" и "NRA, (Национальная стрелковая ассоциация) услышь нас!"
Дебаты о необходимости ограничений оборота оружия в США вновь активизировались после того, как в середине февраля бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.