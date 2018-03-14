ООН продлила санкции против "министра войны" ИГ*

ДУШАНБЕ, 14 мар – РИА Новости. ООН продлила санкции в отношении Гулмурода Халимова, беглого экс-командира ОМОН МВД Таджикистана, в 2015 году примкнувшего к террористической группировке ИГИЛ*.
Обновленный санкционный список в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* опубликован во вторник на сайте ООН, в него входят 257 физических лиц и 81 юридическое лицо. Совет Безопасности ООН в 2015 году ввел адресные санкции в отношении лиц, групп, предприятий и организаций, входящих в ИГ* и "Аль-Каиду*".
В перечне по-прежнему упоминается имя Халимова. В список также включен видный полевой командир ИГ*, уроженец юга Таджикистана Хасан Аль-Точики. Совбез требует от всех государств-членов ООН исполнения требований резолюции и обеспечения исполнения санкций, наложенных организацией.
Санкции обязывают страны-члены ООН замораживать активы, накладывать запрет на поездки и обеспечивать оружейное эмбарго в отношении указанных в перечне лиц и организаций.
*Запрещенные в России террористические организации