ООН продлила санкции против "министра войны" ИГ*

ДУШАНБЕ, 14 мар – РИА Новости. ООН продлила санкции в отношении Гулмурода Халимова, беглого экс-командира ОМОН МВД Таджикистана, в 2015 году примкнувшего к террористической группировке ИГИЛ*.

В сентябре прошлого года Минобороны РФ сообщило, что в результате удара Воздушно-космических сил России по подземному командному пункту ИГ* в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зор были уничтожены порядка 40 боевиков, среди которых и Халимов.

Обновленный санкционный список в отношении ИГ* и "Аль-Каиды"* опубликован во вторник на сайте ООН, в него входят 257 физических лиц и 81 юридическое лицо. Совет Безопасности ООН в 2015 году ввел адресные санкции в отношении лиц, групп, предприятий и организаций, входящих в ИГ* и "Аль-Каиду*".

В перечне по-прежнему упоминается имя Халимова. В список также включен видный полевой командир ИГ*, уроженец юга Таджикистана Хасан Аль-Точики. Совбез требует от всех государств-членов ООН исполнения требований резолюции и обеспечения исполнения санкций, наложенных организацией.

Халимов — первый гражданин Таджикистана, попавший под санкции Совбеза ООН. В апреле 2015 года он неожиданно исчез и объявился в мае того же года в Сирии, заявив в видеообращении, что примкнул к террористической организации "Исламское государство*".

Санкции обязывают страны-члены ООН замораживать активы, накладывать запрет на поездки и обеспечивать оружейное эмбарго в отношении указанных в перечне лиц и организаций.

*Запрещенные в России террористические организации