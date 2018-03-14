Посол Турции: информации о встрече Чавушоглу и Тиллерсона пока нет

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Посол Турции в России Хусейн Дириоз заявил, что пока не обладает информацией о запланированной ранее встрече главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и отправленного вчера в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Накануне президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что перестановки в госдепе могут повлиять на проведение консультаций Турции и США, которые планировались на 19 марта.

"Была информация о том, что переговоры должны состояться, но после вчерашних событий я не знаю, пройдет ли встреча или её отложат. У меня пока нет информации по этому вопросу", — сказал Хусейн Дириоз РИА Новости.