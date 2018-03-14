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В Таиланде дело Насти Рыбки и Алекса Лесли передали в прокуратуру

Сюжет:
Задержание в Таиланде "секс-инструкторов" из России (25)
17:0414.03.2018
(обновлено: 17:05 14.03.2018)
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© SputnikФото Ольги Логачевой и Насти Рыбки в Бобруйске из личного архива Ольги. Архивное фотоФото Ольги Логачевой и Насти Рыбки в Бобруйске из личного архива Ольги. Архивное фото
© Sputnik

БАНГКОК, 14 мар – РИА Новости. Дело Алекса Лесли (Александра Кириллова), Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и других восьми участников нелегального "секс-тренинга", арестованных в курортной Паттайе в конце февраля, передано полицейскими следователями в прокуратуру Таиланда, сообщает в среду интернет-версия газеты "Кхао Сот" со ссылкой на полицию.

Фото Ольги Логачевой с Настей Рыбкой из личного архива
© Sputnik
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"Дело передано в прокуратуру после окончания полицейского следствия. Теперь от прокуратуры зависит, будет ли в деле обвинительное заключение", — заявил в среду в Бангкоке пресс-секретарь Главного управления национальной полиции Таиланда полковник Криссана Паттханачарен, слова которого цитирует издание. Он добавил, что ему неизвестно, сколько времени понадобится прокурорам, чтобы рассмотреть обвинения в адрес арестованных "секс-тренеров".

По закону прокуратура имеет право выпустить обвинительное заключение и передать дело в суд, вернуть дело на доследование в полицию или закрыть его, прекратив судебное преследование обвиняемых. По словам экспертов, полиция представила прокуратуре основательную доказательную базу по обвинению 10 арестованных граждан России и Белоруссии в осуществлении трудовой деятельности на территории Таиланда без официального разрешения властей страны. Это деяние карается тюремным сроком до двух лет и/или штрафом в размере до трех тысяч долларов.

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"Если прокуратура выпустит обвинительное заключение, то обвиняемых, скорее всего, экстрадируют в их страны", — заявил пресс-секретарь полиции Таиланда, слова которого приводит "Кхао Сот". Эксперты подтверждают, что, по сложившейся практике, в случае если обвиняемых судят за первый и единственный эпизод нелегальной трудовой деятельности, суд ограничивается условным тюремным сроком, небольшим штрафом и депортацией в страну гражданства обвиняемых.

Алекс Лесли и Настя Рыбка заявляли ранее в социальных сетях, что боятся депортации в Россию, так как опасаются за свою жизнь. Как и остальные обвиняемые, они подписали обращение к посольству США в Бангкоке с просьбой о предоставлении им политического убежища в обмен на якобы имеющуюся у них информацию о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

"Что может быть у этих людей? Они могут сказать что угодно", — прокомментировал обращение обвиняемых к США пресс-секретарь таиландской полиции, слова которого цитирует газета "Кхао Сот".

Интерес американцев

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Паттайе
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
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Ранее телеканал CNN сообщал, что на прошлой неделе сотрудники ФБР США пытались получить разрешение таиландских иммиграционных властей на встречу с Лесли и Рыбкой, однако им было отказано, так как по таиландским законам посещать заключенных в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке могут только родственники и представители посольств стран, гражданство которых имеют заключенные, а также таиландские официальные лица.

Источник РИА Новости в Центре временного содержания сообщил, что 6 марта в Центр действительно приходили журналисты телеканала CNN в сопровождении других американцев, которые могли быть сотрудниками посольства США в Бангкоке, в том числе отделения ФБР при посольстве.

Стоп-кадр съемки задержания участников нелегального тренинга в курортном городе Паттайя
© Оперативная съемка полиции Таиланда
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"Они провели несколько часов у здания Центра, однако внутрь пройти не смогли. Мне неизвестно, направляло ли посольство США запрос на посещение обвиняемых по делу о "секс-тренинге", по крайней мере, я сам такой бумаги не видел", — сообщил собеседник агентства.

Российские волонтеры, помогающие заключенным Центра, также сообщили РИА Новости, что заметили у Центра во вторник прошлой недели экипаж CNN и сопровождавших его американцев.

Посольство США в Бангкоке является одной из крупнейших американских дипмиссий в мире. В составе посольства работают представительства ФБР, Управления внутренней безопасности США, федеральной наркополиции DEA и других спецслужб.

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