В Таиланде дело Насти Рыбки и Алекса Лесли передали в прокуратуру

БАНГКОК, 14 мар – РИА Новости. Дело Алекса Лесли (Александра Кириллова), Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) и других восьми участников нелегального "секс-тренинга", арестованных в курортной Паттайе в конце февраля, передано полицейскими следователями в прокуратуру Таиланда, сообщает в среду интернет-версия газеты "Кхао Сот" со ссылкой на полицию.
По закону прокуратура имеет право выпустить обвинительное заключение и передать дело в суд, вернуть дело на доследование в полицию или закрыть его, прекратив судебное преследование обвиняемых. По словам экспертов, полиция представила прокуратуре основательную доказательную базу по обвинению 10 арестованных граждан России и Белоруссии в осуществлении трудовой деятельности на территории Таиланда без официального разрешения властей страны. Это деяние карается тюремным сроком до двух лет и/или штрафом в размере до трех тысяч долларов.
Алекс Лесли и Настя Рыбка заявляли ранее в социальных сетях, что боятся депортации в Россию, так как опасаются за свою жизнь. Как и остальные обвиняемые, они подписали обращение к посольству США в Бангкоке с просьбой о предоставлении им политического убежища в обмен на якобы имеющуюся у них информацию о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
"Что может быть у этих людей? Они могут сказать что угодно", — прокомментировал обращение обвиняемых к США пресс-секретарь таиландской полиции, слова которого цитирует газета "Кхао Сот".
Интерес американцев
Источник РИА Новости в Центре временного содержания сообщил, что 6 марта в Центр действительно приходили журналисты телеканала CNN в сопровождении других американцев, которые могли быть сотрудниками посольства США в Бангкоке, в том числе отделения ФБР при посольстве.
Российские волонтеры, помогающие заключенным Центра, также сообщили РИА Новости, что заметили у Центра во вторник прошлой недели экипаж CNN и сопровождавших его американцев.
Посольство США в Бангкоке является одной из крупнейших американских дипмиссий в мире. В составе посольства работают представительства ФБР, Управления внутренней безопасности США, федеральной наркополиции DEA и других спецслужб.