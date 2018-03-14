В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (54)

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Встреча контактной группы по Донбассу началась в Минске, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Дениса Пушилина.

"В Минске началось заседание контактной группы. На повестку дня вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, реализации соглашения о разведении сил и средств в Станице Луганской, подготовки процесса обмена пленными и реализации "формулы Штайнмайера", — написала Талакина на своей странице в Facebook

По ее словам, стороны также намерены обсудить вопрос восстановления связи "Vodafone — Украина" на территории ДНР и обеспечение безопасности сотрудников Донецкой фильтровальной станции, которые трижды за неделю попадали под обстрел по дороге на станцию.

"Формула Штайнмайера", предложенная президентом Германии, бывшим председателем ОБСЕ и экс-главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.