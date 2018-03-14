Полиция Украины перешла на усиленный режим службы в Закарпатье

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Полиция Закарпатской области перешла на усиленный режим службы в связи с возможными провокациями, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

Госслужба Украины по ЧС 27 февраля сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших не было. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь это здание, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

"В связи с последними событиями, которые произошли в области, у нас введен усиленный режим несения службы. К тому же на массовых мероприятиях, которые будут проходит в Закарпатье, полиция в усиленном режиме будет охранять публичную безопасность и порядок на улицах городов области", — цитирует агентство УНН пресс-службу полиции.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.