МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший глава министерства внутренних дел Украины Виталий Захарченко отрицает свою причастность к "антиукраинскому заговору в интересах спецслужб РФ", о раскрытии которого ранее заявила Служба безопасности Украины.

СБУ в среду сообщила, что разоблачила и блокировала деятельность "антиукраинской сети", участники которой якобы причастны к организации провокационных акций "в интересах спецслужб РФ", заявив, что финансирование осуществлялось окружением Захарченко.

"С подачи СБУ "Громадське" (украинское "Общественное ТВ" — ред.) и некоторые другие украинские издания разразились "разоблачительной шпионской сенсацией" в мой адрес… Что могу сказать доблестным "штирлицам" Порошенко: я, конечно, очень хорошо информирован о том, что происходит на Украине, и прекрасно знаю, кто и чем там занимается… Более того, я доподлинно знаю, кто кого и по какой причине "сливает" в отчаянной борьбе за оплату различных политических акций самого разного направления… Именно поэтому в этой грязной деятельности я не принимал и не намерен принимать участия в будущем", — заявил РИА Новости Захарченко.

СБУ регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и никаких агентов российских спецслужб и войск на Украине нет. Накануне ведомство заявило о проведении обысков по всей стране у людей, которые якобы "способствуют РФ в проведении антиукраинских акций". Сообщалось об изъятии пропагандистских материалов, оружия, взрывчатки и "других доказательств".