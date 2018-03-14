Более девятисот человек заразились корью во Франции с конца 2017 года

ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости. Более 900 случаев заражения корью зафиксировано во Франции, начиная с ноября 2017 года, говорится в коммюнике министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 12 марта в 59 департаментах было зафиксировано 913 случаев заболевания корью. Из них 201 человек был госпитализирован, один человек скончался", — отмечается в сообщении.

Власти призывают жителей Франции делать прививки, чтобы предотвратить развитие эпидемии. "С учетом того, что вторую вакцинацию в зависимости от департамента сделали от 62% до 88% жителей, следует опасаться распространения эпидемии на национальном уровне в ближайшие месяцы", — говорится в коммюнике.

Ранее сообщалось, что случай смерти от кори был зафиксирован во французском регионе Новая Аквитания.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.