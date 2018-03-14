Нурмагомедов объяснил, почему Макгрегору не нужно возвращаться к боям

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в интервью Yahoo!Sports посоветовал бывшему чемпиону UFC ("Абсолютного бойцовского чемпионата") ирландцу Конору Макгрегору отказаться от идеи вернуться к боям.

По словам россиянина, Макгрегора называют королем, но сейчас он стал "королем бургеров". Нурмагомедов отсылает к недавнему рекламному ролику Burger King, в котором снялся Макгрегор.

"У него есть деньги, он уже чемпион UFC, он выигрывал в двух категориях, все в порядке. Держись подальше. Это не спорт для королей бургеров. Это спорт для настоящих бойцов", — заявил российский боец.

Он добавил, что если Макгрегор и вернется, то только ради "легких боев" вроде того, какой он провел против боксера Флойда Мэйуэзера. Тогда поединок проводился по правилам бокса, и ирландец проиграл.

"Ему не нужно возвращаться и готовиться к пяти раундам против крепкого борца, который повалит его и разобьет ему лицо. Зачем возвращаться для того, чтобы кто-то разбил тебе лицо? Держись подальше от этого", — добавил он.

В январе Макрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями в Twitter. Ирландец заявил, что в бое с бразильцем Эдисоном Барбозой, выигранный Нурмагомедовым, дагестанец выглядел как "собачье дерьмо". Нурмагомедов в ответ отправил твит с эмодзи петуха и предложением заткнуться.

Седьмого апреля Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке за титул чемпиона UFC в легком весе. В январе этого титула лишили Макгрегора из-за того, что он не защищал его в течение длительного времени.