Россияне в Лондоне не паникуют по поводу возможных санкций, ждут конкретики

ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Россияне, проживающие в Лондоне, не охвачены паникой по поводу возможных финансовых санкций со стороны Великобритании, ожидают конкретных мер. Об этом РИА Новости рассказали несколько бизнесменов и представителей финансового рынка.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду может объявить о введении ряда мер в отношении России из-за скандала с отравлением нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон утверждает что к этому "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений. В среду состоялось заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля".

Россияне, в том числе бизнесмены, живущие и работающие в Лондоне, не охвачены паническими настроениями. "Пока я не видел паники. Все ждут конкретных решений", — сказал РИА Новости сотрудник одной инвесткомпании в лондонском Сити, у которой есть счета из России.

"Разговоры есть, но каких-то движений пока не видно. Подождем", — поделился настроениями, царящими в Лондоне, бизнесмен, пожелавший остаться неназванным.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в британском парламенте, наиболее вероятными мерами, о которых может объявить Мэй, — замораживание собственности российских олигархов в Лондоне и высылка нескольких российских дипломатов.