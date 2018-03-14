Россияне в Лондоне не паникуют по поводу возможных санкций, ждут конкретики

ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости, Наталья Копылова. Россияне, проживающие в Лондоне, не охвачены паникой по поводу возможных финансовых санкций со стороны Великобритании, ожидают конкретных мер. Об этом РИА Новости рассказали несколько бизнесменов и представителей финансового рынка.
Лондон утверждает что к этому "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений. В среду состоялось заседание британского Совета по нацбезопасности по "делу Скрипаля".
"Разговоры есть, но каких-то движений пока не видно. Подождем", — поделился настроениями, царящими в Лондоне, бизнесмен, пожелавший остаться неназванным.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в британском парламенте, наиболее вероятными мерами, о которых может объявить Мэй, — замораживание собственности российских олигархов в Лондоне и высылка нескольких российских дипломатов.