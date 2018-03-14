Власти Грузии намерены развивать конструктивные отношения с Россией

ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Власти Грузии намерены продолжать конструктивные отношения с Россией, заявил глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе по итогам правительственного заседания в среду.

"Мы спокойно должны продолжить нашу политику мирного урегулирования конфликта, эта политика безальтернативна. Для этого мы должны найти все пути и сделать все соответствующие шаги, чтобы сохранить стабильность, наш внешнеполитический курс, наш суверенитет", — заявил министр.

По словам министра, Грузия будет продолжать мирную политику.

"Надеемся, что конструктивностью со стороны России мы сможем найти пути мирного урегулирования конфликта", — добавил Джанелидзе.

Ранее премьер Грузии Георгий Квирикашвили призвал Россию наладить отношения. В понедельник МИД РФ сообщил, что Россия приветствует это заявление. В ведомстве отметили, что Москва заинтересована в оздоровлении отношений с Тбилиси.

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция "Грузинская мечта", пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.