ЕК готова оказать Лондону необходимую поддержку по "делу Скрипаля"

БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия (ЕК) готова оказать властями Великобритании необходимую поддержку в ситуации вокруг отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, заявил в среду представитель исполнительной коллегии Евросоюза Александр Винтерштейн.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции Ник Бейли.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Лондона, лишен воинского звания и наград. Он оказался в Великобритании в 2010 году после того, как его помиловали и вместе с двумя другими россиянами, осужденными за государственную измену, обменяли на десять человек, задержанных в США, включая Анну Чапман.

"Мы готовы оказать поддержку, если потребуется", — сказал Винтерштейн журналистам в Брюсселе. При этом он не стал отвечать на вопрос журналиста, готова ли Еврокомиссия поддержать США и Великобританию в их намерении подвергнуть Россию дополнительным санкциям из-за "дела Скрипаля".

Первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс во вторник призвал лидеров Евросоюза, которые соберутся на очередной саммит 22-23 марта в Брюсселе, "выразить полную солидарность с народом и правительством Великобритании в решении этой проблемы".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. По ее мнению, это было сделано либо с подачи правительства РФ, либо в результате потери Россией контроля над веществом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон выполнит свою часть обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Он подчеркнул, что Россия не получала от Лондона никаких запросов, которые Великобритания обязана была подать в соответствии с КЗХО, и напомнил, что страна, которую обвиняют в изготовлении химоружия, имеет полное право получить образцы этого вещества.

По словам Лаврова, Россия официально потребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, а также к веществу, которым он предположительно был отравлен.