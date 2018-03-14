ЕК на следующей неделе может обсудить ситуацию вокруг отравления Скрипаля

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар — РИА Новости. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Еврокомиссия на следующей неделе может обсудить ситуацию вокруг отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Скрипаля.

"Я выражаю полную солидарность с Великобританией перед лицом жестокой атаки, которая, по всей видимости, была организована Москвой. Я готов поставить этот вопрос на повестку дня Еврокомиссии на следующей неделе. Для настоящих друзей это должно быть очевидно: во время распространения поддельных новостей, вмешиваясь в наши выборы и нападая на людей на нашей земле c отравляющим веществом, ответ не должен быть трансатлантическим пререканием, а трансатлантическим единством", — сказал Туск в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля. Трансляция мероприятия осуществлялась финскими СМИ.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Российский министр подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. Кроме этого, отметил Лавров, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля, но остается открытой для взаимодействия в расследовании данного происшествия.