В Минске пройдут переговоры по Донбассу без спецпредставителя ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (131)

МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик не смог прибыть в Минск на переговоры по Донбассу из-за нелетной погоды в Киеве, однако заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоится, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

На среду запланированы заседания в Минске контактной группы по Донбассу и ее тематических подгрупп. Подгруппы уже приступили к работе.

"Пресс-конференция посла Мартина Сайдика по итогам сегодняшнего заседания контактной группы не состоится: Сайдик не смог прибыть в Минск из-за нелетной погоды в Киеве", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

По данным пресс-службы, "несмотря на отсутствие посла Мартина Сайдика, заседание контактной группы в Минске состоится".

В пресс-службе добавили, что пресс-релиз по итогам заседания будет доступен на сайте ОБСЕ.