В Минске пройдут переговоры по Донбассу без спецпредставителя ОБСЕ

МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик не смог прибыть в Минск на переговоры по Донбассу из-за нелетной погоды в Киеве, однако заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины состоится, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Пресс-конференция посла Мартина Сайдика по итогам сегодняшнего заседания контактной группы не состоится: Сайдик не смог прибыть в Минск из-за нелетной погоды в Киеве", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
По данным пресс-службы, "несмотря на отсутствие посла Мартина Сайдика, заседание контактной группы в Минске состоится".
В пресс-службе добавили, что пресс-релиз по итогам заседания будет доступен на сайте ОБСЕ.