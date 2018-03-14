Первый визит после переизбрания канцлером ФРГ Меркель совершит в Париж

БЕРЛИН, 14 мар — РИА Новости. Первый визит Ангела Меркель после переизбрания канцлером ФРГ совершит в Париж, он запланирован на 16 марта, сообщила в среду пресс-служба кабмина Германии.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель совершит во второй половине дня пятницы, 16 марта, первый зарубежный визит после принятия присяги в Париж и проведет там двусторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что центральными вопросами станут "двусторонние, европейские и международные темы".