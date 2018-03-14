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В мире

В США учитель скормил щенка черепахе на глазах у детей

14:0314.03.2018
(обновлено: 14:21 14.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМорская черепаха. Архивное фотоМорская черепаха. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В американском штате Айдахо учитель средней школы Роберт Кросленд во время дополнительных занятий скормил черепахе щенка. Об этом сообщает канал Fox13.

Согласно некоторым данным, щенок был живым. По другой информации, животное утопили перед тем, как скормить.

​Местные активисты обвинили Кросленда в жестоком отношении к животным и обратились в полицию. "Позволять детям смотреть на то, как невинный маленький щенок кричит, потому что его скармливают зверю — это жестоко. Это неправильно", — заявила активистка Джилл Пэриш, узнавшая об инциденте от одного из учителей и подавшая жалобу.

Родители учеников средней школы Престона, в которой произошел инцидент, встали на сторону Кросленда, отметив, что щенок был "деформированный" и все равно бы в скором времени умер. По их словам, Кросленд — лучший учитель биологии в этой школе.

Пользователь Facebook Жаки Хэммонс опубликовала пост, в котором заявила, что инцидент произошел на дополнительных занятиях, причем в классе присутствовали только три ученика, двое из которых были ее братьями. Никому из детей после занятий не понадобилась психологическая помощь.

Лев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Мои братья в порядке, но чувствуют себя ужасно из-за того, как это все повлияло на Кросленда. Кроме того, они думают, что, принимая во внимание состояние здоровья щенка, он поступил правильно", — написала она.

Бывшая ученица Кросленда Тэйлор Босворт рассказала порталу Heavy.com о том, что ее учитель любил животных и никогда бы не причинил им вреда. "Я точно говорю, что он не мог засунуть щенка в воду, пока тот был в сознании, и не позволил бы разорвать его на кусочки живьем", — пояснила она.

Шериф округа Франклин Дэвид Фрайар заверил, что полиция "расследует факты" и передаст результаты прокурору, который и определит, нарушал ли закон школьный учитель. На время расследования Кросленда от занятий отстранять не стали.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
mig36
Полнейшая деградация западного общества. Сначала убийство и расчленение при детях животных в зоопарке, сейчас скармливание живого и беззащитного щенка. Следующий шаг видимо будет уже с использованием в своих опытах людей. И эти, так называемые, исключительные люди пытаются навязать свою логику всему остальному нормальному человечеству.
14:12
14.03.2018
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