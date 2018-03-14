Экс-министру экономики Казахстана вынесли приговор по обвинению в коррупции

АСТАНА, 14 мар — РИА Новости. Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвинявшийся в коррупционных преступлениях, в среду приговорен к 10 годам лишения свободы.

В середине января 2017 года пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции сообщила, что Бишимбаев задержан по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере. Вместе с Бишимбаевым на скамье подсудимых находились более 20 человек. Сторона обвинения в феврале 2018 года попросила суд приговорить бывшего министра к 12 годам лишения свободы. Бишимбаев неоднократно отрицал обвинения и заявлял о своей невиновности.

"Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным… Окончательно назначить Бишимбаеву 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем", — зачитал приговор судья Адильхан Шайхисламов.

Экс-министра обвиняли в том, что он, в частности, занимая должность руководителя холдинга "Байтерек", организовал схему похищения около 3 миллионов долларов при строительстве завода по производству стекла в Кызылорде. Судебное разбирательство началось 7 ноября 2017 года.

Бишимбаев был освобожден от должности министра национальной экономики в конце декабря 2016 года. Комментируя отставку, президент Казахстана отмечал, что министр был отстранен "в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".