В ДНР заявили, что Киев хочет взять под контроль подачу воды

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Обстрелами Донецкой фильтровальной станции Киев пытается запугать сотрудников предприятия и взять под свой контроль подачу воды в населенные пункты ДНР, заявил в среду журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что руководство компании "Вода Донбасса" решило вывести персонал и остановить в среду работу Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов транспорта сотрудников станции. Только за последнюю неделю зафиксировано три подобных факта.

Подобные обстрелы Басурин назвал попыткой украинских силовиков запугать проживающих на территории ДНР работников станции, чтобы они отказались обслуживать ДФС.

"Введя свой персонал на территорию ДФС с оккупированной (подконтрольной Киеву — ред.) территории, украинская сторона намеревается взять под полный контроль процесс подачи воды на населенные пункты республики, в которых проживают сотни тысяч людей", — сказал Басурин.

Он отметил, что остановка станции приведет к гуманитарной катастрофе.

"Сегодня уставшие от украинских обстрелов и серьезно опасающиеся за свою жизнь рабочие Донецкой фильтровальной станции отказались выезжать на объект до тех пор, пока им не будет гарантирована полная безопасность, в том числе и с помощью наблюдателей ОБСЕ", — добавил Басурин.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эскалация боевых действий вблизи такого объекта может привести к химической катастрофе в случае повреждения резервуаров с хлором.