В МИД осудили нападение на кортеж премьера Палестины в секторе Газа

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия решительно осуждает нападение на кортеж премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы в секторе Газа, говорится в комментарии МИД РФ.
"В Москве решительно осуждают это преступное нападение, которое дополнительно осложняет и без того непростую ситуацию во внутрипалестинских делах. Призываем все палестинские стороны к выполнению достигнутых в октябре 2017 года в Каире договоренностей о распространении контроля законного правительства Палестины в секторе Газа, что должно позволить восстановить единое пространство палестинских территорий, привести к выправлению гуманитарной обстановки в Газе, а также улучшению положения дел в области безопасности", — говорится в заявлении в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что конечную цель соответствующих усилий Россия видит в достижении подлинного палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины.
"Исходим из того, что такое развитие способствовало бы выходу палестино-израильского переговорного процесса из нынешнего тупика и помогло бы продвижению к окончательному урегулированию на известной международно-правовой основе", — добавили в ведомстве.