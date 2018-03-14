В МИД осудили нападение на кортеж премьера Палестины в секторе Газа

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия решительно осуждает нападение на кортеж премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы в секторе Газа, говорится в комментарии МИД РФ.

Во вторник местная полиция сообщила, что взрывное устройство сработало в секторе Газа рядом с кортежем палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы. Сам Хамдалла, приехавший с визитом с Западного берега реки Иордан, не пострадал при взрыве, вину за который Палестинская национальная администрация возложила на правящее в секторе Газа движение ХАМАС. В свою очередь, ХАМАС осудило нападение на кортеж Хамдаллы и призвало правоохранительные органы как можно скорее найти виновных.

"В Москве решительно осуждают это преступное нападение, которое дополнительно осложняет и без того непростую ситуацию во внутрипалестинских делах. Призываем все палестинские стороны к выполнению достигнутых в октябре 2017 года в Каире договоренностей о распространении контроля законного правительства Палестины в секторе Газа, что должно позволить восстановить единое пространство палестинских территорий, привести к выправлению гуманитарной обстановки в Газе, а также улучшению положения дел в области безопасности", — говорится в заявлении в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что конечную цель соответствующих усилий Россия видит в достижении подлинного палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины.

"Исходим из того, что такое развитие способствовало бы выходу палестино-израильского переговорного процесса из нынешнего тупика и помогло бы продвижению к окончательному урегулированию на известной международно-правовой основе", — добавили в ведомстве.