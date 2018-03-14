Во Львове возбудили дело после взрыва возле польского мемориала

Полицейский на месте взрыва на территории музея Лычаковское кладбище в Львовской области

Полицейский на месте взрыва на территории музея Лычаковское кладбище в Львовской области

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в связи с взрывом на территории Личаковского кладбища возле польского Мемориала орлят во Львове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Мемориал орлят — воинское захоронение во Львове, часть Лычаковского кладбища, где похоронены польские военные, погибшие в ходе украинско-польской войны 1918-1919 годов. Ранее депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что возле мемориала произошел взрыв, никто не пострадал.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва на Лычаковском кладбище во Львове… Пострадавших в результате взрыва нет, по факту открыто уголовное производство", — говорится в сообщении полиции.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Из-за национальности: поляк избил украинцев и потребовал покинуть страну По данным ведомства, уголовное дело завели по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

*Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.