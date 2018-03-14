В Донбассе обнаружили тело мужчины в военной форме

Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области. Архивное фото

Знак Начало населенного пункта перед въездом в город Докучаевск Донецкой области. Архивное фото

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Тело мужчины в военной форме без документов обнаружили между селами Ивано-Дарьевка и Спорное на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины, сообщил в среду пресс-центр штаба военной операции украинских силовиков.

"Вчера между Ивано-Дарьевка и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции, опубликованном в Facebook.

По данным силовиков, тело доставили в Бахмутское бюро судебно-медицинских экспертиз в Донецкой области. Отмечается, что представители Национальной полиции и военной службы правопорядка ВС Украины проводят мероприятия по идентификации тела.