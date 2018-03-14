В Харькове разрисовали красной краской памятник УПА*

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Неизвестные разрисовали красной краской памятник бойцам Украинской повстанческой армии* (УПА*), в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Полицейские Харькова устанавливают лиц, которые разрисовали памятник в центре города", — говорится в сообщении. На фотографиях, которые обнародованы вместе с сообщением, видно, что на памятнике бойцам УПА* нарисовали нацистскую символику.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило во вторник вечером, на месте работала следственно-оперативная группа. Полицейские решают вопрос об открытии уголовного дела.

Украинская повстанческая армия* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

* Организация, деятельность которой запрещена в России