Израильский посол поддержал идею о площадке для переговоров с Палестиной

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Израиль считает актуальным предложение Москвы о предоставлении площадки для возможных прямых палестино-израильских переговоров, заявил в интервью РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

"Оно остается актуальным. Но если палестинские представители даже во время визитов в Москву обсуждали международные форматы, то зачем говорить о московской площадке вообще? Мы подождем, пока они угомонятся и придут к мысли, что все-таки единственный выход из положения – это провести встречу и начать прямые переговоры, а где они будут – это уже второстепенный вопрос", — сказал посол.

При этом он подчеркнул, что в Израиле "с полным уважением" относятся к предложению российской стороны проводить двусторонние израильско-палестинские переговоры в Москве.

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