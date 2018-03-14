Эксперт рассказал, как назначение Помпео скажется на отношениях с Россией

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Отношения России и США могут ухудшиться, если пост госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона займет возглавлявший ЦРУ Майк Помпео, считает вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.

Президент США Дональд Трамп отправил Тиллерсона в отставку и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Помпео.

"Относительно России, я не вижу, как назначение Помпео поможет в данном случае. Напротив, это может стать еще хуже… Скорее всего, его позиции относительно России, Ирана и КНДР мало посодействуют настоящему дипломатическому прорыву", — сказал РИА Новости Эрл Расмуссен. По словам эксперта, с приходом Майка Помпео в госдепартаменте усилится военизированная политика.

"Я не ожидаю появления настоящей дипломатии… Это (назначение) может привести к более напряженной геополитической среде", — заявил Рассмусен, отметив, что поведение Помпео может оттолкнуть даже традиционных союзников США.

Схожую точку зрения в отношении дипломатии высказал другой собеседник агентства профессор Питтсбургского университета Майкл Бреннер. По его словам, Помпео ближе к Трампу, чем Тиллерсон, поскольку политики обладают общими взглядами на политику в отношении Китая.

"Мировоззрение Помпео видит врагов во всех направлениях", — сказал Бреннер.

Помпео занимал пост главы ЦРУ с января 2017 года по март 2018 года. Для утверждения Помпео на посту госсекретаря за него должно проголосовать большинство сенаторов. Трамп заявлял, что Помпео в качестве госсекретаря "продолжит программу восстановления позиций Америки в мире" и будет "противостоять противникам США", а также "добиваться денуклеаризации Корейского полуострова".