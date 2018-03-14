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"Пожалуй, я верю в Бога". Каким видел мир Стивен Хокинг

Сюжет:
Умер Стивен Хокинг (12)
12:5014.03.2018
(обновлено: 14:25 14.03.2018)
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© AP Photo / Matt DunhamБританский ученый Стивен ХокингБританский ученый Стивен Хокинг
© AP Photo / Matt Dunham

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Великобритании скончался всемирно известный английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг.

Человек, который большую часть жизни провел в инвалидном кресле, а со временем полностью парализованный, он вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, писал книги, становившиеся бестселлеры, и даже снялся в сериале. Редакция ria.ru собрала наиболее известные цитаты знаменитого ученого.

О Боге и Вселенной

© AFP 2018 / Justin Tallis Британский ученый Стивен Хокинг
© AFP 2018 / Justin Tallis
Британский ученый Стивен Хокинг
  • "Пожалуй, я верю в Бога, если под Богом вы подразумеваете воплощение тех сил, которые управляют Вселенной".
  • "Хотя наука может решить вопрос, как Вселенная возникла, она не может ответить, почему Вселенная появилась".
  • "Четырехмерное пространство представить себе невозможно. Лично я с трудом представляю себе даже трехмерное пространство!"
  • "Я не сомневался, что почти всем интересно, как функционирует Вселенная, но большинство не выносит математических формул — я и сам-то их не очень люблю".

О науке и человечестве

© AFP 2018 / Leon NealБританский физик-теоретик Cтивен Хокинг с дочерью Люси и Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже
© AFP 2018 / Leon Neal
Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с дочерью Люси и Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже
  • "За человеческой расой числится не так уж много разумных свершений".
  • "Кто-то сказал мне, что каждое уравнение, которое я включаю в книгу, сокращает продажи в два раза".
  • "Когда я слышу о коте Шрёдингера, моя рука тянется к пистолету".
  • "Блуждание по интернету — настолько же безмозглая идея, как постоянное переключение телеканалов".
  • "Я считаю, что даже новые будущие теории не сделают возможными путешествия во времени. Иначе нас уже захлестнул бы поток туристов из будущего".
  • "Слухи о падении людей за край Земли несколько преувеличены".
  • "Ученые и проститутки берут деньги за то, что им самим доставляет удовольствие".

О судьбе и об определенности

© NASAБританский физик-теоретик Cтивен Хокинг во время полета в невесомости на борту самолета Boeing 727
© NASA
Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг во время полета в невесомости на борту самолета Boeing 727
  • "Я заметил, что даже те люди, которые утверждают, что все предрешено и что с этим ничего нельзя поделать, смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу".
  • "Все ли предопределено? Ответ — да, все предопределено. Но можно считать, что и нет, так как мы не знаем, что же именно предопределено".

О жизни и смерти

  • "Меня часто спрашивают, как вы себя чувствуете с амиотрофическим боковым склерозом. Ответ простой — не очень-то".
  • "Мой врач сказал Элейн (вторая жена — ред.), что я отправляюсь домой умирать. В дальнейшем я поменял врача". 
  • "Я прожил полноценную жизнь и доволен ею. Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является помехой, а не сожалеть о том, чего они не могут делать".
  • "Перспектива умереть рано заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы жить".
Стивен Хокинг: блестящий ум, заточенный в парализованное тело
© REUTERS / Lucas Jackson/File PhotoCтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
© REUTERS / Lucas Jackson/File Photo
Cтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.
© AFP 2018 / Desiree MartinCтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг читает лекцию во время фестиваля Starmus на Тенерифе
© AFP 2018 / Desiree Martin
Cтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.
© REUTERS / Alonso Gonzales/File PhotoЭлейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с женой в Испании
© REUTERS / Alonso Gonzales/File Photo
Элейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanВ 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг на церемонии вручения премии Гордость Британии
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
В 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.
© AP Photo / David BanksВ 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
© AP Photo / David Banks
В 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.
© AFP 2018 / Jewel SamadВпоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.Президент США Барак Обама вручает президентскую медаль свободы британскому физику-теоретику Стивену Хокингу
© AFP 2018 / Jewel Samad
Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.
© NASAВ 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг во время полета в невесомости на борту самолета Boeing 727
© NASA
В 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.
© AP Photo / Denis Farrell/ PoolВ мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.Cтивен Хокинг и Нельсон Мандела во время встречи в Йоханнесбурге
© AP Photo / Denis Farrell/ Pool
В мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.
© REUTERS / Paul BatesДети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с невестой после свадебной церемонии
© REUTERS / Paul Bates
Дети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.
© AFP 2018 / Leon NealCтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги "Джордж и тайны Вселенной" - первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг с дочерью Люси и Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже
© AFP 2018 / Leon Neal
Cтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги "Джордж и тайны Вселенной" - первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.
© AP Photo / Evan AgostiniАнсамбль "Шелковый Путь" под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.Выступление ансамбля Шелковый Путь под руководством Йо-Йо Ма выступает перед британским физиком-теоретиком Cтивеном Хокингом на гала-концерте World Science Festival 2010 в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Agostini
Ансамбль "Шелковый Путь" под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.
© AP Photo / PA/ Anthony DevlinCтивен Хокинг у лампы, получившей название "черная дыра света", в Музее науки в Лондоне, 2012 год.Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг
© AP Photo / PA/ Anthony Devlin
Cтивен Хокинг у лампы, получившей название "черная дыра света", в Музее науки в Лондоне, 2012 год.
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