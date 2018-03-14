"Пожалуй, я верю в Бога". Каким видел мир Стивен Хокинг

Cтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.