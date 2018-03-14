"Пожалуй, я верю в Бога". Каким видел мир Стивен Хокинг

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Великобритании скончался всемирно известный английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг.
Человек, который большую часть жизни провел в инвалидном кресле, а со временем полностью парализованный, он вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, писал книги, становившиеся бестселлеры, и даже снялся в сериале. Редакция ria.ru собрала наиболее известные цитаты знаменитого ученого.
Британский физик-теоретик Cтивен Хокинг во время полета в невесомости на борту самолета Boeing 727
"Я заметил, что даже те люди, которые утверждают, что все предрешено и что с этим ничего нельзя поделать, смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу".
"Все ли предопределено? Ответ — да, все предопределено. Но можно считать, что и нет, так как мы не знаем, что же именно предопределено".
О жизни и смерти
"Меня часто спрашивают, как вы себя чувствуете с амиотрофическим боковым склерозом. Ответ простой — не очень-то".
"Мой врач сказал Элейн (вторая жена — ред.), что я отправляюсь домой умирать. В дальнейшем я поменял врача".
"Я прожил полноценную жизнь и доволен ею. Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является помехой, а не сожалеть о том, чего они не могут делать".
"Перспектива умереть рано заставила меня понять, что жизнь стоит того, чтобы жить".
Cтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь - боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.
Cтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.
В 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.
В 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.
Дети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.
Cтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги "Джордж и тайны Вселенной" - первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.
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