В МИД раскритиковали позицию США по урегулированию в Афганистане

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. У России и других стран-соседей Афганистана есть вопросы к США по поводу истинных целей и сроков дальнейшего американского военного присутствия в ИРА, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии Замир Кабулов.

"До сих пор в Вашингтоне не могут принять, что не существует сугубо военного решения афганского конфликта, и одержать победу над талибами силовыми методами не удастся. Применение американцами военных подходов в разрешении конфликта на протяжении 17 лет усугубило положение в ИРА. В новой стратегии по Афганистану приоритет отдается силовому давлению на вооруженную оппозицию, что фактически свидетельствует о продолжении политики предыдущей Администрации, которая привела к эскалации вооруженного конфликта", — сказал Кабулов.

"У нас и соседних с Афганистаном стран имеются вопросы относительно сроков, параметров и истинных целей дальнейшего военного пребывания США в ИРА. Отсутствие транспарентности и учета интересов соседних государств вызывает серьезное недовольство и ведет к утрате доверия к действиям этой страны в регионе. Не разделяем также новый подход США, предусматривающий маргинализацию отдельных стран в контексте стабилизационных усилий в Афганистане, и выступаем за равноправное взаимодействие всех международных партнеров, участвующих в афганском урегулировании", — добавил высокопоставленный российский дипломат.