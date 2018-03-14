США еще не сформировали политическую линию по Афганистану, заявили в МИД

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вашингтон все еще не сформировал устойчивую политическую линию в отношении Кабула, свидетельство тому — противоречивые высказывания политического и военного истеблишмента, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии Замир Кабулов.

"Судя по противоречивым высказываниям представителей политического и военного руководства США, у них еще не сформировалась устойчивая политическая линия в отношении Афганистана", — заявил Кабулов

При этом он напомнил, что ранее США "на протяжении непродолжительного периода" выступали "с различных позиций" в отношении переговоров с талибами.