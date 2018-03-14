В Мексике полицейские попали под следствие за фото с туристками

МЕХИКО, 14 мар – РИА Новости. Трое полицейских мексиканского штата Кинтана-Роо попали под следствие за фотографирование с полуобнаженными туристками на пляже.

Как сообщает министерство общественной безопасности штата, полицейские переданы в распоряжение юридической службы ведомства за ненадлежащее исполнение обязанностей. Министерство не уточняет, о каком именно нарушении идет речь, однако в сети появились многочисленные фотографии трех стражей порядка, которые фотографируются с туристками на пляже Канкуна. При этом девушки стоят без верхней части купальников.

Кроме того, решено начать процесс против полицейских в рамках совета чести и справедливости, действующего при полиции Кинтана-Роо.

В штате Кинтана-Роо в последнее время серьезно усилены меры безопасности после взрыва на пароме между Плайей-дель-Кармен и островом Косумель, в результате которого пострадали 24 человека, в том числе пятеро граждан США.