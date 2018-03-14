МЕХИКО, 14 мар – РИА Новости. Трое полицейских мексиканского штата Кинтана-Роо попали под следствие за фотографирование с полуобнаженными туристками на пляже.
Кроме того, решено начать процесс против полицейских в рамках совета чести и справедливости, действующего при полиции Кинтана-Роо.
В штате Кинтана-Роо в последнее время серьезно усилены меры безопасности после взрыва на пароме между Плайей-дель-Кармен и островом Косумель, в результате которого пострадали 24 человека, в том числе пятеро граждан США.