В Ливии освободили одного из задержанных грузинских моряков

ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Грузинский моряк Нукри Хохба, который был задержан в Ливии вместе с другими членами экипажа турецкого судна REX, был освобожден из заключения, сообщает МИД Грузии.
В МИД Грузии ранее заявляли, что ведомство старается всеми возможными способами помочь задержанным в Ливии грузинским морякам. По словам представителя министерства, в Ливии нет грузинского представительства, однако официальный Тбилиси использует все возможности для оказания помощи, в том числе консультации с турецким посольством, так как остальные моряки на судне были гражданами Турции.
Ведомство отмечает, что основанием освобождения стало отсутствие доказательств, подтверждающих причастность к обвинениям рядовых членов экипажа, среди которых был грузинский моряк. МИД сообщает, что дело остальных двух граждан Грузии, капитана и его помощника, передано обвинительной палате, судебное следствие продолжается.
МИД Грузии вместе с центральным аппаратом министерства, зарубежной грузинской миссией, агентством морского транспорта и посольствами, продолжает работать над освобождением остальных грузинских моряков.