Маккейн рассказал подробности об утверждении сенатом нового главы ЦРУ

ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Сенат внимательно изучит биографию Джин Хаспел при рассмотрении ее кандидатуры на пост главы ЦРУ и потребует от нее заверений, что она не допустит использования пыток в работе агентства, сообщил на своем сайте глава комитета вооруженным силам сената США Джон Маккейн.
"После событий 11 сентября наше правительство растратило драгоценный моральный авторитет в бесполезной попытке осуществлять разведку посредством пыток. Мы по-прежнему имеем дело с последствиями этого совершенно ошибочного решения", — продолжил Маккейн и напомнил, что в действующем законодательстве США пытки запрещены.
"Любой кандидат на должность директора ЦРУ должен безоговорочно отстаивать этот запрет", — подытожил сенатор.
Президент США Дональд Трамп во вторник принял историческое решение — предложить на место уходящего с поста директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в госдеп Майка Помпео Джину Хаспел, которая в случае утверждения конгрессом станет первой женщиной, возглавившей это ведомство. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали конгрессменов подойти к этому вопросу очень серьезно.