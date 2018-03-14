Маккейн рассказал подробности об утверждении сенатом нового главы ЦРУ

ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Сенат внимательно изучит биографию Джин Хаспел при рассмотрении ее кандидатуры на пост главы ЦРУ и потребует от нее заверений, что она не допустит использования пыток в работе агентства, сообщил на своем сайте глава комитета вооруженным силам сената США Джон Маккейн.

"Пытки заключенных в тюрьмах США в течение последнего десятилетия были одними из самых мрачных страниц в американской истории. Госпожа Хаспел должна в рамках утверждения (сенатом) разъяснить характер и масштабы ее участия в программе допросов ЦРУ. Я знаю, что сенат выполнит свою работу по изучению биографии госпожи Хаспел, а также ее убеждений в отношении пыток и ее подхода к действующему законодательству", — написал он.

"После событий 11 сентября наше правительство растратило драгоценный моральный авторитет в бесполезной попытке осуществлять разведку посредством пыток. Мы по-прежнему имеем дело с последствиями этого совершенно ошибочного решения", — продолжил Маккейн и напомнил, что в действующем законодательстве США пытки запрещены.

"Любой кандидат на должность директора ЦРУ должен безоговорочно отстаивать этот запрет", — подытожил сенатор.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой курировала Хаспел.

Президент США Дональд Трамп во вторник принял историческое решение — предложить на место уходящего с поста директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в госдеп Майка Помпео Джину Хаспел, которая в случае утверждения конгрессом станет первой женщиной, возглавившей это ведомство. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали конгрессменов подойти к этому вопросу очень серьезно.