"Тоска по Гитлеру". Как неонацисты из Европы окопались в Киеве

Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины

Марш во Львове, приуроченный к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Филипп Прокудин. Украинские неонацисты, воюющие в Донбассе, вербуют единомышленников по всему миру. Некоторые ультраправые из-за рубежа действительно попали на передовую, но большинство окопались в безопасном Киеве и ведут оттуда "информационную борьбу". РИА Новости разбиралось, как Украине становится "точкой притяжения" для неонацистов.



"Просто интерес к истории"

Неонацистские группы, участвующие в конфликте на юго-востоке Украины, активно пытаются вербовать британских ультраправых. Об этом в начале марта сообщила общественная антифашистская организация Hope Not Hate.

С английскими правыми радикалами, включая запрещенную группировку National Action, и находящимися в Лондоне группами польских ультранационалистов "работает" организация Misanthropic Division*.

По сведениям общественников, как минимум два британца в последние месяцы выехали на Украину при поддержке лиц, связанных с полком "Азов" украинского МВД. Очевидно, этим и ограничивается подкрепление, отправленное британскими ультраправыми на фронт в Донбасс.

В ноябре 2017-го германские СМИ отметили, что "Азов" (который журналисты прямо назвали праворадикальным) получает пополнение из Европы, в том числе из Германии. Немецких ультраправых в добровольческий полк вербуют под лозунгами "освобождения Европы". Журналисты привели и такой факт: на рок-концерте в городке Темар слушателям раздавали флаеры с призывом вступать "в ряды лучших".

То, что Азов укомплектован неонацистами и людьми со схожими взглядами, в августе 2017-го признало и командование Национальной гвардии, в которую входит полк. Тогда "замполит" Нацгвардии, генерал-майор Ярослав Сподарь объяснил присутствие столь колоритных персонажей в рядах воинской части МВД просто — дескать, бойцы интересуются историей. "Там нет никакого массового поклонения идолам, выдалбливания из дерева статуй Перуна и тому подобного. Другое дело, что "азовцы" интересуются историей, это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии, это тоже нормально", — заявил Сподарь.

© Фото : "Азов" Идол славянского бога Перуна, установленный в части нацбатальона "Азов" в рамках мероприятий в честь победы князя Святослава Игоревича над хазарами в 969 году © Фото : "Азов" Идол славянского бога Перуна, установленный в части нацбатальона "Азов" в рамках мероприятий в честь победы князя Святослава Игоревича над хазарами в 969 году

Далее замполит пустился в рассуждения о том, что "национализм и патриотизм — вещи, которые очень сложно разграничить". "Ведь если ты патриот, то ты любишь свою нацию, и если ты националист, ты тоже любишь свою нацию", — теоретизировал он.

Генерал Нацгвардии, мягко говоря, лукавил. Некоторые из бойцов "Азова" вполне себе неоязычники, идолам они поклоняются. Так, в июле 2017-го военнослужащие полка устроили под Донецком святилище языческого бога Перуна. "Хеппенинг" был посвящен победе древнерусского князя Святослава над хазарами в десятом веке. Хазарский каганат — средневековое государство, часть правящей элиты которого приняла иудаизм, так что антисемитский подтекст вполне прозрачен.

Активисты немецкой ультраправой партии "Третий путь" в прошлом году посещали Киев, где их принимали единомышленники из партии "Национальный корпус", созданной на базе "Азова". Немцы в украинской столице почтили память павших солдат вермахта и поучаствовали в марше "азовцев".

Добровольцы из Бразилии

В декабре 2016-го СМИ сообщили, что вербовщиков "Азова" задержали в Бразилии. Они уговаривали местных неонацистов поехать на войну в Донбассе. О числе задержанных полиция не сообщила, но операции проводились одновременно в восьми городах.

"Азов" притягивал иностранных нацистов с момента своего создания. Воинскую часть формировали из боевиков правого "Братства"* Дмитрия Корчинского, активистов "Социал-национальной ассамблеи" (нехитрой перестановкой прилагательных "социалистический" и "национальный" ее создатели дистанцировались от одиозного "национал-социалистический" — "нацистский") и киевских ультрас.

Командир полка Андрей Билецкий в 2014-м о своих политических воззрениях говорил так: "Историческая миссия нашей нации в этот критический момент в том, чтобы повести белые расы мира в последний крестовый поход за выживание". "Крестовый поход против ведомых семитами унтерменшей (недочеловеков. — Прим. ред.)", — пояснил Билецкий.

В "Азов" сразу вступили около двадцати иностранцев, в частности, швед Микаэль Скиллт. Он ранее служил в армии Швеции, в "Азове" занимался боевой подготовкой.

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко признавал, что в "Азове" есть иностранцы, но только репортеры. "Граждане Швеции, Италии и других государств сопровождают батальон "Азов" как иностранные корреспонденты. Они пишут в своих живых журналах, в своих Facebook-лентах. Это журналистская деятельность", — заверял Геращенко.

Итальянские журналисты газеты Il Giornale в 2014 году насчитали в "Азове" более десятка бойцов из-за рубежа: Финляндии, Франции, Норвегии, Великобритании, Италии.

"Бложики из окопа"

Российский неонацист Максим, уехавший на Украину из Орла, затруднился назвать численность ультраправых, воюющих на стороне Киева в Донбассе: "Какие-то правые Европы ехали воевать. [Служат они] в разных подразделениях. Во всех почти".

Привлекательность Украины для ультраправых он объяснил просто тем, например, что "на фоне России это хотя бы позволяет не быть в тюрьме за [собственное] мнение". На вопрос, как его взгляды согласуются с проводимой современной Украиной политикой в отношении русских, отвечает, что "Киев действует мягко и никого ни к чему не принуждает". "Украинизации государства нет по сути", — утверждает он.

Источник РИА Новости, в прошлом тесно сотрудничавший с европейскими организациями, оказывающими помощь Донбассу, отмечает, что "время "настоящих крестоносцев" ушло". "Большинство иностранцев находится вдали от передовой, ведет "бложики из окопа" (на самом деле — из Киева) и участвует в различных пропагандистских акциях Украины", — резюмирует он.

Эрвин Кастель, бретонец, воюющий в интернациональной бригаде "Пятнашка" Донецкой народной республики, напоминает, что ультраправые в войне на юго-востоке Украины оказались по обе стороны фронта. "Если "подбить" мои собственные наблюдения, ультраправые проявили взрывообразную активность в украинском кризисе. С одной стороны — ностальгические реакционеры, тоскующие по гитлеровской "Новой Европе" и факельным шествиям, с другой — консерваторы, приверженные цивилизационным ценностям, которые защищает Россия". © РИА Новости / Александр Максименко Перейти в фотобанк Члены украинского батальона "Азов" создали партию "Национальный корпус"

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев неоднократно писал о связях украинских ультраправых и спецслужб Киева: "Наци со всего мира потянулись на Украину, так как им фактически предоставили тут легальный статус, чего нет нигде. Они тут выполняют деликатные поручения спецслужб, в ответ МВД и СБУ закрывают глаза на их "художества". Использование ультраправых в качестве ударной силы, боевиков, и просто для устрашения — отнюдь не украинское ноу-хау, идея лежала на поверхности. Но чем это все закончится, предсказать не берусь".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.