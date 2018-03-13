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Отравление в Солсбери: полиция ищет автомобиль Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (197)
21:0513.03.2018
(обновлено: 22:42 13.03.2018)
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© AFP 2018 / Geoff Caddick Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AFP 2018 / Geoff Caddick

ЛОНДОН, 13 мар — РИА Новости. Отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии, полиция разыскивает автомобиль пострадавшего, а Россия и Великобритания в очередной раз обменялись мнениями относительно причин произошедшего.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Скудные подробности

Несмотря на то, что отравление Скрипалей произошло более чем неделю назад, известно о случившемся немного. Полиции и экспертам, в том числе военным, удалось установить тип отравляющего вещества, а британским чиновникам — сделать предположения о том, кто мог быть причастным к отравлению. Однако до сих пор достоверно не известно, где именно и каким способом были отравлены Скрипаль и его дочь.

Не удалось в полном объеме установить, что и где они делали с момента приезда Юлии Скрипаль в Британию 3 марта и до момента, когда их нашли без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Полиция редко публикует подробности о расследовании, последнее заявление было сделано в середине дня вторника.

"Сергей Скрипаль, 66-летний британский гражданин, и его дочь, 33-летняя гражданка России, остаются в критическом состоянии в больнице", — сказал на брифинге замглавы контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.

Автомобили телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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При этом впервые из уст британского официального лица прозвучало признание, что Скрипаль был гражданином Великобритании. Ранее британские власти обходили вопрос о статусе Скрипаля, а СМИ говорили, что он обладал статусом беженца.

Также, по словам представителя полиции, существует четвертый пострадавший при отравлении.

"Всего в связи с инцидентом 38 человек были обследованы врачами. Три человека — Сергей и Юлия Скрипаль и полицейский Нил Бейли — находятся в больнице, 34 были выписаны. Один человек остается под наблюдением, но на данный момент никаких симптомов не проявляется", — сказал Басу.

Полиция признает недостаток информации по делу и просит всех, кто был в те дни в центре Солсбери, связаться со следствием и дать показания. Также следователи продолжают просмотр записей с размещенных в городе камер наблюдения, однако Басу пожаловался, что пока не удается установить местонахождение Скрипалей в некоторые отрезки времени. Скотланд-Ярд ведет розыск и автомобиля Скрипаля — красного BMW 2009 года выпуска.

"В особенности я обращаюсь ко всем тем, кто видел Сергея и Юлию в машине Сергея, красном BMW с регистрационным номером HD09WAO в районе Солсбери между 13.00 и 13.45 в воскресенье, 4 марта. Если вы видели их в той машине, пожалуйста, свяжитесь с нами", — сказал Басу.

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AFP 2018 / Geoff Caddick
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Также он подтвердил, что следствие не может назвать имена конкретных подозреваемых в отравлении.

Представитель полиции рассказал, что в интересах следствия все места в Солсбери, где, предположительно, появлялись Скрипали в день отравления, будут закрыты еще какое-то время.

При этом в понедельник утром глава МВД страны Амбер Радд заявила, что расследование дела Скрипаля продвигается быстро и успешно.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

Загадочное вещество

Появляется больше подробностей о нервно-паралитическом веществе, которым были отравлены Скрипали. Ранее британские власти объявили, что для нападения использовалось вещество "Новичок". Представители управления здравоохранения Англии заявили, что в настоящее время риск для жителей города крайне низок, однако повторили просьбу к тем жителям города, которые были в день отравления в центре Солсбери, постирать одежду и вымыть предметы, находившиеся с ними.

Британские полицейские дежурят возле дома в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 10 марта 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Но химик Вил Мирзаянов — специалист в области химического оружия, более 20 лет назад эмигрировавший в США, — считает, что опасность все-таки сохраняется, а Скрипаль и его дочь вряд ли смогут восстановиться после отравления, даже если выживут.

Мирзаянов является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества "Новичок". По данным западных СМИ, Мирзаянов, вероятно, является одним из его создателей.

Полицейские рядом с районом, где Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
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"Он ("Новичок") в десять раз более сильнодействующий, чем любой другой известный нервно-паралитический агент. Ко всему прочему, (последствия его воздействия — ред.) практически необратимы", — заявил Мирзаянов в интервью газете Telegraph.

По его словам, контакт с этим веществом вызывает тошноту и конвульсии, в то время как центральная нервная система прекращает работать.

"Этих людей — Скрипаля и его дочери — нет. Даже если они выживут, они не восстановятся. Такое разрушительное воздействие он оказывает", — добавил Мирзаянов.

Он отметил, что, вероятно, гораздо больше людей подверглись воздействию этого вещества в Солсбери, чем в настоящее время известно. Кроме того, по мнению Мирзаянова, вероятнее всего, в Великобританию были завезены два компонента "Новичка", из которых впоследствии изготовили смертоносный аэрозоль.

Безответный ультиматум

Несмотря на продолжающиеся со стороны британских чиновников и политиков обвинения в адрес РФ в причастности к отравлению, Москва настаивает на невиновности и заявляет о невозможности — по объективным причинам — совместной работы с Лондоном над раскрытием преступления.

Полицейские рядом с районом, где экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены отравленными, Солсбери. 12 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
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"Мы уже сделали заявление о том, что все это (причастность России — ред.) чушь… Мы никакого отношения к этому не имеем", — сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы — члены Конвенции о запрещении химического оружия, так же, как и ваша родина (Великобритания — ред.). Ваша родина почему-то не пользуется экспертизой тех, кто знает, какие обязательства несет на своих плечах Соединенное Королевство. Если те процедуры, которые предусмотрены в Конвенции, будут выполнены, я вас уверяю, что Российская Федерация выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос (Лондона) в то время, которое отводится на подготовку ответа", — добавил глава МИД РФ, отвечая во вторник на вопрос журналиста Би-би-си.

Лавров подчеркнул, что для начала совместной работы требуется выполнение всех необходимых международных процедур и подача Великобританией соответствующего официального запроса России.

"Великобритания обязана сделать (запрос — ред.), прежде чем Россия будет отвечать на ее запрос. Мы не получили запроса, который Лондон обязан подать в соответствие с конвенцией о запрещении химического оружия", — заявил Лавров.

Также во вторник в МИД РФ был вызван британский посол Лори Бристоу, которому был выражен протест из-за обвинений Лондона в адрес Москвы. В МИД заявили, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер, и Россия не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта.

Военнослужащие во время следственных мероприятий по делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
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"Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы", — добавили в МИД РФ.

"Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию", — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, Россия не будет давать ответ на выдвинутый Мэй ультиматум, срок действия которого истекает в 00.00 среды. Ранее премьер Британии Тереза Мэй заявляла, что в случае отсутствия ответа от РФ проведет заседание Национального комитета по безопасности, на котором будут выработаны меры воздействия на Россию. В числе этих мер назывались высылка российских дипломатов, бойкот чемпионата мира по футболу, введение новых санкций, блокировка счетов российских предпринимателей и лишение лицензий на работу в Великобритании ряда российских СМИ, в частности, RT.

В этом споре Россию поддержала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердившая, что Британия не делилась с ней информацией о расследовании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Скрипаль не представлял интереса для России, заявила Матвиенко

"ОЗХО находится в контакте с властями Соединенного Королевства, тем не менее, ОЗХО не вовлечена в проводимое Великобританией расследование. Мы ожидаем, что Лондон поделится с нами его результатами в надлежащее время", — пояснили в пресс-службе организации.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин также призвал Лондон обратиться за помощью к организации для независимого лабораторного анализа проб в ситуации вокруг отравленного в Скрипаля.

"В данном конкретном случае британской стороне правомерно было бы обратиться за помощью к техсекретариату ОЗХО в проведении независимого лабораторного анализа имеющихся в ее распоряжении образцов проб, указывающих якобы на обнаружение в Солсбери следов отравляющих веществ нервно-паралитического свойства", — заявил Шульгин, выступая на 87-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

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