Источник: россиянина будут судить во Франции за беспорядки на Евро-2016

ПАРИЖ, 13 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Против россиянина, доставленного во французский город Марсель из Германии в рамках дела о беспорядках на Евро-2016, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Он добавил, что от самого мужчины не поступало просьб о встрече с представителями российского дипкорпуса. В то же время, дипломаты связались с адвокатом задержанного и его родственниками.
Гражданин РФ 1986 года рождения был задержан в Германии в конце февраля по запросу французских властей по подозрению в участии в столкновениях болельщиков во время чемпионата Европы по футболу во Франции. В понедельник мужчину доставили в Марсель, где поместили в тюрьму.
Помимо ситуации, произошедшей на стадионе "Велодром", российские болельщики во время чемпионата Европы во Франции отметились многочисленными стычками с фанатами других команд, однако эти инциденты происходили за пределами спортивных объектов.