Источник: россиянина будут судить во Франции за беспорядки на Евро-2016

ПАРИЖ, 13 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Против россиянина, доставленного во французский город Марсель из Германии в рамках дела о беспорядках на Евро-2016, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

"Он находится в СИЗО Марселя, доставили туда 12 марта. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении гражданина Великобритании", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что от самого мужчины не поступало просьб о встрече с представителями российского дипкорпуса. В то же время, дипломаты связались с адвокатом задержанного и его родственниками.

Гражданин РФ 1986 года рождения был задержан в Германии в конце февраля по запросу французских властей по подозрению в участии в столкновениях болельщиков во время чемпионата Европы по футболу во Франции. В понедельник мужчину доставили в Марсель, где поместили в тюрьму.

По окончании первого матча сборной России на чемпионате Европы против англичан, который состоялся 11 июня 2016 года и завершился со счетом 1:1, на стадионе "Велодром" в Марселе порядка 30 российских болельщиков, прорвав оцепление стюардов, проникли в сектор с английскими фанатами. Впоследствии УЕФА наказал сборную России условной дисквалификацией до конца турнира.

Помимо ситуации, произошедшей на стадионе "Велодром", российские болельщики во время чемпионата Европы во Франции отметились многочисленными стычками с фанатами других команд, однако эти инциденты происходили за пределами спортивных объектов.